Girato in prestito al Chievo nell'ultimo giorno dello scorso mercato di gennaio, Serge Gakpè dovrebbe far ritorno al Genoa la prossima estate. Il suo futuro in rossoblù è però tutt'altro che scontato, come lui stesso ha raccontato ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe: "Non ho ancora sentito il Genoa - ha ammesso l'attaccante togolese - ma non escludo di poter lasciare l'Italia. Tornare in Francia? Non ho ricevuto offerte, ma non escludo, un giorno, di poter giocare ancora in Ligue 1".



Gakpè ha poi parlato anche della sua non fortunatissima mezza stagione in veneto: "La mia avventura in gialloblù è iniziata bene, sono partito anche titolare contro il Milan. Dopo, mi sono infortunato e ho smesso di giocare, anche dopo aver recuperato. Non è facile, ma ci provo, momenti come questi possono esserci durante la carriera".