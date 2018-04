Potrebbe durare meno del previsto la permanenza in infermeria di Andrej Galabinov.



Il centravanti bulgaro del Genoa si era bloccato due settimane fa nel ritiro della sua nazionale, accusando una lesione muscolare al flessore della gamba destra. Inizialmente gli era stato preannunciato uno stop di almeno un mese, diagnosi però sensibilmente accorciatasi negli ultimi giorni. Come confermato ieri da Davide Ballardini in conferenza stampa: "Galabinov sta molto meglio - ha dichiarato il tecnico romagnolo - ma è lui che fra qualche giorno ci dirà quali sono le sue sensazioni".



Difficile ma non impossibile un suo recupero per il derby di sabato prossimo contro la Sampdoria.