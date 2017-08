Con quattro reti segnate ed un rigore fallito Andrej Galabinov è stato il vero mattatore dell'amichevole disputata ieri sera dal Genoa a Savona e vinta con un rotondo 8-0.



Queste le parole del centravanti bulgaro raccolte da Genoanews1893.it al termine della sfida del Bacigalupo: "Più andiamo avanti e più entriamo in forma. Stiamo facendo anche lavori diversi proprio per migliorare e arrivare bene all'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stiamo bene e ho visto una buonissima gara da parte della nostra squadra".



Galabinov ha poi parlato anche del suo rapporto con i due attuali compagni di reparto, Simeone e Lapadula: "Con Giovanni mi trovo bene, Lapadula è un valore aggiuntivo per il gruppo e noi lo aspettiamo. Abbiamo i giocatori per fare qualsiasi tipo di modulo. C'è un'ampia scelta e il mister fa le sue scelte"



Dopo tanta gavetta in Serie B, per l'ex attaccante di Livorno e Avellino è giunto il momento di debuttare in Serie A: "Sono due categorie diverse. In Serie A c'è molta più qualità ma io spero di fare bene anche nella massima serie. La Serie A per me è un punto di partenza sicuramente. Dovevo già arrivarci qualche stagione fa ma sono contento si esserci arrivato ora con il Genoa, la squadra perfetta per me".



Poche parole, tanti gol. I tifosi rossoblu sperano di aver trovato, un po' inaspettatamente, un nuovo idolo.