Tornato titolare dopo quasi tre mesi, Santiago Gentiletti, ieri pomeriggio contro il Sassuolo, ha rischiato di diventare l'uomo-partita del Genoa. Oltre ad una buona prestazione difensiva, l'argentino ha infatti anche sfiorato la rete del pareggio ad inizio secondo tempo con un colpo di testa finito sulla traversa: “Avrei dovuto tenerla più bassa - ha affermato El Chueco nel dopo partita - invece mi è uscita questa traiettoria verso l'alto. Peccato, anche perché un'occasione da gol così non mi capita spesso e non so quando ne avrò di nuovo l'opportunità”.

L'ex laziale è passato poi ad analizzare il difficile momento dei rossoblu, reduci da una striscia negativa di sette gare senza vittoria: “Non è che manca questo o quello – ha detto ai microfoni di Radio Nostalgia - E' che in questo momento pur facendo delle buone gare non riusciamo a vincere. Dobbiamo semplicemente migliorarci tutti e cercare di invertire questa brutta tendenza”.

Gentiletti smentisce poi qualsiasi ipotesi di spaccatura all'interno della squadra: “E' una cosa strana. Di solito quando perdi tante partite di seguito è perché c'è qualcosa che non va nello spogliatoio. Invece il nostro è un gruppo unito, si va tutti per la stessa strada”.

Una battuta infine sulle sue condizioni fisiche e sulla ritrovata titolarità, che probabilmente verrà confermata venerdì sera anche a Napoli, vista l'assenza di Izzo per squalifica: “Ora mi sento bene - ha assicurato il 32enne - Io mi alleno sempre per giocare, poi a decidere è l'allenatore ed io accetto le sue scelte. Per la mia prestazione sono contento, per il risultato ovviamente no”.