Niente lunedì di riposo per il Genoa reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo.



A negare il consueto giorno libero a Burdisso e compagni non è stata però la mediocre prestazione di ieri quanto il calendario della Serie A. Già venerdì sera, infatti, il Grifone sarà di nuovo in campo, ospite del Napoli al San Paolo. Per preparare al meglio l'impegno contro il Real Madrid in Champions League i partenopei hanno infatti chiesto ed ottenuto l'anticipo della propria gara di campionato.



Ecco così che già questa mattina Juric e il suo staff si sono ritrovati con i giocatori per sostenere la prima seduta atletica settimanale. Dopo aver analizzato davanti alla tv la gara di ieri, il gruppo si è diviso in due. Chi è sceso in campo contro il Sassuolo si è recato presso la piscina della Sciorba per eseguire un po' di lavoro di scarico in acqua. Il resto della rosa, invece, è rimasto sul campo di Pegli per compiere esercizi tecnico-tattici.



Contro il Napoli dovrebbe rientrare dal primo minuto Miguel Veloso, assente per infortunio dalla partita dello scorso 18 dicembre contro il Palermo. Già ieri il portoghese era a disposizione di Juric che tuttavia non l'ha voluto rischiare a gara in corso a causa delle brutte condizioni in cui versava il terreno del Ferraris. Speranze di recupero ci sono poi anche per Davide Biraschi, tornato ad allenarsi con i compagni dopo diverse settimane passate in infermeria.



Chi di sicuro non potrà essere protagonista al San Paolo è invece il napoletano doc Armando Izzo. Il cartellino giallo rimediato ieri dal difensore di Scampia costringerà il giudice sportivo ad infliggergli un turno di riposo forzato.