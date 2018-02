Archiviata la sessione invernale del calciomercato 2018, il Genoa si proietta già verso i possibili colpi da mettere a segno la prossima estate.



Diversi sono infatti i giocatori prenotati dal Grifone in vista della riapertura delle trattative.

Su tutti spunta il nome di Domenico Criscito che il 30 giugno terminerà il suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il terzino 31enne non ha mai nascosto la propria volontà di terminare la carriera laddove la iniziò, ossia nella Genova rossoblù. Una decisione avallata dalla società ligure che attende a braccia aperte il ritorno del figliol prodigo, prevedendo già di omaggiarlo con la fascia da capitano.



Altra pedina destinata ad indossare la casacca del club più antico d'Italia è il giovane centrocampista italofrancese Lorenzo Callegari. Anch'egli al termine della stagione si svincolerà dal suo attuale sodalizio, in questo caso il Paris Saint-Germain, e nel frattempo sembra aver già trovato l'accordo per accasarsi a Pegli dopo una corte durata oltre un anno.



Tra i possibili arrivi a parametro zero c'è anche un'altra vecchia conoscenza del Grifone, l'uruguaiano ex capitano della Primavera rossoblù Diego Polenta. Ad un passo dal trasferimento in Liguria la scorsa settimana, il difensore centrale del Nacional Montevideo alla fine è rimasto in patria a causa di un clamoroso smarrimento del passaporto. Un intoppo che gli ha impedito di tornare al Genoa fin da subito ma non di farlo nei prossimi mesi.