Ancora poche ore e Davide Ballardini potrebbe finalmente conoscere il proprio destino.



Abbandonato nel limbo di color che son sospesi, il tecnico romagnolo si è guadagnato a suon di risultati la stima e l'affetto di tutto l'ambiente genoano, dai giocatori ai tifosi, ma non è ancora riuscito a conquistare la fiducia di colui che tutto può, almeno nell'universo rossoblù. La straordinaria salvezza regalata al Genoa non è infatti ancora bastata per convincere la dirigenza rossoblù, ed in particolare il presidente Enrico Preziosi, a confermargli la fiducia anche in vista della prossima stagione. Sollecitate a riprese, le parti in causa continuano a nicchiare, evitando in un modo o nell'altro di parlare dell'argomento e rimandando ogni decisione a data da destinarsi.



Oggi però la telenovela Ballardini, che ormai da diverse settimane sta scuotendo gli animi di tutti i genoani, potrebbe conoscere un capitolo decisivo. In mattinata Preziosi dovrebbe essere in città per discutere di alcuni affari privati e nel pomeriggio dovrebbe spostarsi a Pegli per seguire da vicino l'allenamento dei suoi ragazzi. Un faccia a faccia con il tecnico che gli ha garantito la dodicesima stagione consecutiva in Serie A è praticamente inevitabile. Un modo per mettere la parola fine ad una vicenda che va avanti da troppo tempo ma anche un sistema per cominciare a gettare le basi del Grifone che verrà.