Mentre in casa Genoa la permanenza di Davide Ballardini rimane tutt'ora un mistero, altrove c'è chi guarda con estremo interesse all'evolversi della situazione.



La salvezza quasi miracolosa ottenuta dal tecnico romagnolo sulla panchina del Grifone non è Infatti passata inosservata agli addetti ai lavori, tanto che almeno tre club sarebbero disponibili ad accogliere a braccia aperte Ballardini qualora il suo rapporto con i rossoblù dovesse interrompersi a giugno.



Chievo, Sassuolo e soprattutto Udinese in caso di permanenza in Serie A vorrebbero affidarsi alla guida dell'ex tecnico tra le altre di Lazio e Cagliari. Ma al Balla potrebbero fare un pensiero anche altre squadre traballanti come la Spal e il Crotone, sempre ammesso che riescano a raggiungere la salvezza.



Comunque andrà a finire la sua terza avventura alla corte di Enrico Preziosi, difficilmente il prossimo luglio Davide Ballardini sarà in vacanza