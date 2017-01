Non un bel momento per il Genoa di Ivan Juric che oggi ha subito un pareggio in rimonta contro il Crotone. Un pareggio che fa ancora più male perché arriva dopo cinque sconfitte consecutive che hanno provocato un certo disappunto tra i tifosi: i supporter hanno prima contestato dagli spalti, poi hanno atteso i giocatori fuori dallo stadio per proseguire la loro contestazione. Necessario l’intervento della polizia che ha permesso al pullman del Grifone di lasciare lo stadio.