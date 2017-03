Contestare Preziosi, incitare la squadra: la linea di condotta che la tifoseria del Genoa terrà fino a fine stagione è stata tracciata due sere fa a Casarza Ligure, nel corso di un'assemblea tra le diverse sigle del tifo organizzato rossoblu.



L'intento dei sostenitori rossoblu è dunque quello mai celato di costringere l'attuale presidente del Grifone a passare la mano ad altri investitori, risparmiando invece i giocatori.



Due in particolare i capi d'accusa mossi dai tifosi al Joker, messi in evidenza questa mattina dal Secolo XIX ed emersi dalla riunione di mercoledì sera: la mancata promessa fatta in estate di non stravolgere la squadra a stagione in corso e la scarsa volontà di cedere la società. "Fino a quando non se ne andrà Preziosi - hanno assicurato i contestatori - il tempo del dialogo è finito. L'ascia di guerra è stata dissotterrata".



Nessun picchetto di protesta invece agiterà nei prossimi giorni gli allenamenti dei ragazzi di Mandorlini a Pegli. La preannunciata protesta, inizialmente prevista per giovedì scorso ma poi saltata a causa del ritiro anticipato del Genoa inb Lombardia, non avrà quindi luogo. Almeno per il momento.