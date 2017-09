Prima ancora che Enrico Preziosi annunciasse il definitivo naufragio della trattativa per la cessione del Genoa, tra i tifosi rossoblu era già partita una nuova, ennesima, contestazione verso l'imprenditore irpino.



Ieri pomeriggio, in occasione dell'allenamento di Perin e compagni, un folto gruppo di sostenitori del Grifone si è infatti radunato al centro sportivo di Pegli per incitare la squadra ed al contempo srotolare striscioni e intonare cori contro il presidente. Una protesta, continuata poi come è ormai consuetudine sui social network, che di fatto pone fine a quella tregua armata in essere dalla scorsa primavera.



Preziosi è infatti da tempo nel mirino della critica dei tifosi rossoblu, i quali non gli hanno mai risparmiato contestazioni, a volte anche molto pesanti. La difficile situazione di classifica in cui versava il Grifone nell'aprile scorso convinse però la parte più dura ed arrabbiata del Ferraris a sospendere la protesta almeno fino a salvezza acquisita, cosa poi verificatasi soltanto nell'ultima gara interna dello scorso campionato. La successiva pausa estiva e la lunga trattativa per la cessione del club avevano contribuito a mantenere un clima di relativa calma tra i tifosi. Calma evidentemente solo apparente, visto che il fuoco della rabbia è continuano ad ardere per mesi sotto la cenere, come dimostrano i fatti di ieri ai quali senza dubbio verrà dato un seguito già domani nella sfida delicatissima di Marassi contro il Bologna.