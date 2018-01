Il mercato del Genoa, almeno quello che ruota attorno alla linea mediana, sembra totalmente incentrato sul destino di Luca Rigoni.



Qualora il centrocampista veneto, che pare non volerne sapere di rinnovare un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, accettasse una delle molte offerte pervetunegli in questi giorni (Cagliari e Verona su tutte) salutando il Grifone già entro domani, i rossoblù si getterebbero a capo fitto alla ricerca di un nuovo elemento per il reparto centrale.



Il nome nuovo, in questo caso, è quello di Guido Pizarro, incontrista argentino di 27 anni attualmente in forza al Siviglia e nel giro della nazionale albiceleste. Arrivato in estate dalla formazione messicana del Tigres, Pizarro, che dispone del passaporto italiano, secondo la stampa iberica potrebbe arrivare al Genoa in prestito per giocarsi le sue chance di essere convocato per il mondiale di Russia.