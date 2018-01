Ricardo Centurion al Boca Juniors, Gino Peruzzi al Genoa: lo scambio tra xeneises e genovesi, ipotizzato qualche giorno fa, potrebbe presto prendere quota.



La conferma indiretta arriva dalle colonne del portale argentino Ole.com, il quale riporta la notizia secondo cui l'ex laterale del Catania non rientrerebbe più nei piani dell'allenatore bairense Guillermo Barros Schellotto intenzionato a lasciarlo partire verso altri lidi già a gennaio, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto.



Per Peruzzi potrebbe così riaprirsi la via che porta in Italia, dove ha già avuto modo di cimentarsi tra il 2013 ed il 2015 con la maglia del Catania. Già la scorsa estate, del resto, si era vociferato di un interesse del Genoa per l'esterno 25enne, senza che poi la trattativa si concretizzasse. Ora però che il club rossoblù vorrebbe rispedire al mittente il deludente Centurion, che verrebbe accolto a braccia aperte dal pubblico della Bombonera,

l'ipotesi di uno scambio appare decisamente più probabile.