Appaiono ogni giorno più lontane le strade die del Genoa.Dopo l'ennesima esclusione dalla lista dei convocati, ricevuta in occasione della gara di sabato pomeriggio in casa del Torino e dovuta stando a quanto riferito da Ballardini ai mancati allenamenti svolti dal fantasista argentino durante la settimana, il Wachiturro ha pensato bene di trascorrere anche lui l'antivigilia di Capodanno in Piemonte ma non per seguire da vicino i propri compagni di squadra.e passare una giornata sulle montagne della località sciistica del cuneese. Un momento di rilassatezza che lo stesso giocatore ha immortalato con un immancabile post su Instagram, suscitando però le ire di diversi tifosi rossoblù. Nei commenti comparsi a fianco alla foto molti sono quelli dei sostenitori genoani che dimostrano di non aver gradito il momento di libertà concessosi dal loro numero 11. Viceversa, ben più numerose sono invece le parole dei tifosi del Boca Juniors che lo invitano a ritornare negli club azul-oro.Ipotesi, a questo punto, sempre più probabile.