La stagione deludente di Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa non sembra aver del tutto fatto sparire i suoi estimatori.



Quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, all'attaccante italo-peruviano starebbe facendo un pensiero per la prossima stagione il Bologna. Con Simone Verdi ormai sul piede di partenza e Mattia Destro tutt'altro che certo di restare anche per la prossima stagione sotto alle due torri, la dirigenza felsinea si guarda intorno alla ricerca di nuovi elementi con il quali rimpolpare il proprio reparto offensivo. Tra i nomi in cima alla lista del dg Riccardo Bigon ci sarebbe proprio quello di Lapadula.



i problemi da superare sono però di natura economica. A giugno il Genoa dovrà infatti obbligatoriamente riscattare il centravanti torinese dal Milan aggiungendo altri 11 milioni ai due già versati la scorsa estate. È chiaro dunque che un'eventuale cambio di casacca dell'attuale numero 10 del grifone potrebbe avvenire soltanto dietro un'adeguata offerta economica.



Cifra che il Bologna potrebbe racimolare proprio dalle cessioni di Verdi e Destro.