Il contratto sottoscritto a gennaio tra Genoa e Lazio prevede che Danilo Cataldi a fine stagione torni alla casa madre, senza che per i rossoblu si preveda la possibilità di riscattare il giocatore o prolungarne la permanenza sotto la Lanterna.



Ma se fino a qualche giorno fa il rientro del centrocampista romano a Formello sembrava praticamente certo, dopo la dura contestazione rivolta nei suoi confronti dalla tifoseria biancoceleste, le possibilità di rivedere Cataldi indosserare la maglia del club che l'ha cresciuto e per il quale tifa sono ora in netto calo.



Con un duro ed eloquente comunicato, la Curva Nord dell'Olimpico ha infatti intimato al mediano di non far ritorno alla Lazio, dopo aver partecipato, a loro dire, con eccessivo entusiasmo all'esultanza genoana dopo il gol di Pandev sabato scorso nella gara contro gli aquilotti.



Nella propria replica Cataldi ha dichiarato per l'ennesima volta il fortissimo legame che lo unisce alla "famiglia biancoceleste". Ma purtroppo per lui la frattura con la frangia più calda della tifoseria resta aperta e se non dovesse venire rimarginata rischierebbe seriamente di mandare in fumo i suoi sogni di diventare un giorno il capitano della Lazio.



Giocare con il pubblico contro, soprattutto a Roma, non è mai facile e gli esempi di calciatori che in passato sono rimasti bruciati da simili situazioni sono molteplici.



Ecco perché Cataldi, in accordo con la società biancoceleste, starebbe pensato di prolungare il proprio esilio lontano dalla Capitale. In questo caso il Genoa resterebbe la prima opzione, anche se finora la sua avventura in riva al Bisagno non è stata molto positiva.



Lotito tuttavia sembra spingere proprio in questa direzione, nella speranza di poter inserire il mediano dell'Under 21 come pedina di scambio per arrivare ai genoani Perin o Simeone, due degli obiettivi più caldi del prossimo mercato laziale, magari proponendogli un nuovo prestito in Liguria.



Preziosi, viceversa, in caso di cessione dei suoi gioielli preferirebbe monetizzare il più possibile, anche se sa che un innesto di qualità a centrocampo sarà indispensabile per il suo Grifone.



Sulla sfondo, in attesa di novità, resta poi la Fiorentina, club che già in passato ha più volte manifestato il proprio interesse verso il centrocampista 22enne.