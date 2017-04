Giuseppe Ursino non ha dubbi.

Secondo il direttore sportivo del Crotone il Genoa non avrà problemi ad evitare una retrocessione che ancora non è stata matematicamente scongiurata e che i recenti risultati dei calabresi sembrano aver riaperto: "Loro sono già salvi - ha dichiarato al Secolo XIX - tocca a noi arrivare a 31 punti e vedere cosa farà l'Empoli".



Le parole di Ursino potrebbero apparire frasi di circostanze, condite da un pizzico di scaramanzia. In realtà il dirigente degli ionici sa bene di cosa parla quando discute di una squadra allenata da Ivan Juric, avendolo avuto come tecnico lo scorso anno nella storica cavalcata verso la Serie A dei crotonesi: "Credo che con il rientro di Juric non avranno problemi a salvarsi. So quanto vale Ivan, per me è uno dei migliori tra i giovani allenatori. E per il Genoa è una certezza"



Un altro elemento del Grifone che Ursino conosce molto bene è Raffaele Palladino, anch'egli protagonista della fantastica promozione della passata stagione e tornato a Genova nell'ultimo mercato invernale: "A gennaio io non lo volevo cedere - rivela il DS - era una cosa che non volevo fare. La sua è stata una partenza pesante e non preventivata. Il ragazzo però mi ha pressato, c'era anche la possibilità di restare al Genoa anche dopo aver smesso di giocare. Per cui alla fine l'abbiamo lasciato andare".



Ursino, infine, fa il punto sullo stato di salute del suo Crotone, capace di raccogliere 7 punti, di cui 4 in trasferta, nelle ultime tre gare: "Stiamo bene, ho sempre avuto fiducia perchè vedevo che i giocatori seguivano l'allenatore e c'era un miglioramento continuo. Dobbiamo fare il massimo e vedere quel che succederà".