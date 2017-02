In attesa del processo sportivo che il prossimo 3 marzo vedrà coinvolto per presunte combine il difensore del Genoa Armando Izzo, ai microfoni di Primocanale ha parlato il suo avvocato Antonio De Rensis: “Qui si accusa un giocatore fantasma di un illecito fantasma - attacca il legale - Non sarà solo un danno per il Genoa, qui c’è in gioco una persona. Izzo è un essere umano, con moglie e figli. Qui ci sono in ballo delle vite”.



Secondo un'indagine della DDA di Napoli, ripresa poi dalla giustizia sportiva, tre anni fa ai tempi in cui militava in Serie B con la maglia dell'Avellino, Izzo avrebbe partecipato ad almeno due tentativi di compravendita di gare di campionato. In particolare, secondo i Pm, il ruolo del difensore di Scampia sarebbe stato quello di tramite tra un boss della camorra implicato nel calcioscommesse clandestino e lo spogliatoio della squadra irpina: “Questo presunto camorrista pentito, del quale non c’è alcun riscontro – ha proseguito De Rensis – dice che si servivano di Izzo per truccare le partite: ma lui era un ragazzino che nello spogliatoio contava meno di zero. In una partita era in panchina. Nell’altra era addirittura in tribuna”.



In caso le accuse ad Izzo fossero ritenuto veritiere, il rischio per il giocatore, entrato da qualche mese anche nel giro della Nazionale, è quello di una lunghissima squalifica, oscillante tra i due ed i cinque anni: “Devono prima passare su di me - promette però ancora De Rensis - Ho fatto tutti i processi per calcio scommesse, tutti”.