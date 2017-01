La delusione di giocatori del Genoa, dopo il brutto pareggio interno contro il Crotone, si materializza sui social network.

Come sempre più spesso accade, infatti, più che ai taccuini dei cronisti pensieri e propositi vengono affidati alle tastiere di pc e smartphone.



Il primo a farsi sentire, già ieri sera, era stato Luca Rigoni, sfortunato protagonista del match con i calabresi durato per lui poco meno di mezzora a causa di un risentimento muscolare che l'ha costretto ad abbandonare prematuramente il campo: "Siamo i primi ad essere dispiaciuti - ha scritto sul proprio profilo Instagram il centrocampista veneto - momento difficile ma non molliamo. Ci prendiamo le nostre responsabilità in primis IO. Sempre forza Genoa".



Sullo stesso tono il post pubblicato oggi dal capitano rossoblu, Nicolas Burdisso: "Abbiamo ancora 5 mesi da convivere insieme - sostiene l'argentino - possiamo continuare a cercare dei colpevoli o cercare di costruire qualcosa, di ripetere emozioni come contro la Juve, Milan o Fiorentina. Di ritrovare identità. Colpa tutta nostra se abbiamo ammazzato l'entusiasmo che c'era 1 mese fa... voi continuerete a tifare (come sempre) e noi scenderemo in campo. Penso che farlo in un ambiente di armonia e tolleranza aiuti. #sempreforzagenoa".