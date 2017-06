Sembra ogni giorno sempre più lunga la lista di giocatore potenzialmente in grado di passare dal Genoa al Milan o viceversa.



Dopo i vari Perin, Bertolacci, Paletta e Pellegri, tutti per la verità anche fermi al palo, ora spunta l'interesse dei rossoneri per un altro gioiellino rossoblù. Gli agenti di Luca Zanimacchia, centrocampista classe 1998 spesso aggregato lo scorso anno alla prima squadra di Ivan Juric, hanno infatti incontrato a Casa Milan il ds dei lombardi Massimiliano Mirabelli, proprio per discutere del futuro del proprio assistito.



Punto fermo della Primavera di Stellini, Zanimacchia nel finale dell'ultima stagione si è anche guadagnato la convocazione nella nazionale Under 19 di Roberto Baronio. Nato a Desio, nell'hinterland milanese, dopo essersi messo in mostra in Serie D con il Legnago la giovane promessa non ha mai nascosta la propria passione per il Milan. Anche se a scommettere su di lui è stato il Genoa un anno fa, strappandolo ad una folta concorrenza tra le cui fila figuravano anche Juventus e Fiorentina.