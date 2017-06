La stagione del Genoa è stata da buttare e la rosa è quindi da rinnovare. Uno dei grossi problemi per la squadra di Juric è stato quello di fare gol, in particolar modo dopo la partenza a gennaio di Pavoletti. In questo senso il nome caldo è quello di Alberto Paloschi, che proprio l'Atalanta ha offerto al Genoa, come riporta il Secolo XIX.