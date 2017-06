Diego Laxalt è finito nel mirino della Lazio.



L'ottima stagione del laterale uruguaiano del Genoa, uno dei migliori nella sciagurata annata rossoblù, ha contribuito ad attirare su di lui gli occhi di molti club.



Alla lunga fila di pretendenti si aggiunge ora anche la Lazio di Claudio Lotito. Secondo il sito cittaceleste.it, il 24enne di Montevideo sarebbe una delle pedine individuate da Simone Inzaghi per rinforzare il proprio scacchiere tattico. La valutazione di Preziosi è attorno ai dieci milioni, guarda caso la stessa cifra che la Lazio attribuisce a Danilo Cataldi, centrocampista quest'anno girato per sei mesi in prestito al Grifone.



Più che una compravendita, dunque, si profilerebbe uno scambio di cartellini tra Lazio e Genoa, con Laxalt in biancoceleste e Cataldi in rossoblù. Preziosi e Juric, tuttavia, non sembrano molto convinti di riscattare il mediano dell'Under 21, sulle cui tracce nel frattempo si starebbe muovendo anche l'Atalanta.



Come da abitudine il presidente genoano preferirebbe monetizzare, confidando anche nella nutrita schiera di club interessate all'ex ala di Empoli e Bologna.