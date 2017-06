Potrebbe ripartire da una vecchia conoscenza il nuovo ciclo del Genoa.



Ieri all'aeroporto Cristoforo Colombo è infatti stato avvistato, assieme al proprio agente, Domenico Criscito. Per il terzino napoletano, cresciuto nel Grifone e dal 2011 in forza allo Zenit San Pietroburgo, potrebbe infatti essere giunto quel momento, spesso prospettato in passato da lui stesso, di far ritorno alla casa madre.



Interpellato da alcuni tifosi presenti allo scalo ligure, Criscito ha glissato ogni riferimento ad una sua possibile nuova avventura in maglia rossoblù, lasciandosi scappare soltanto qualche parola di circostanza. Tuttavia nei giorni scorsi il 30enne di Cercola aveva manifestato apertamente la sua volontà di terminare la propria esperienza in Russia per far ritorno in Serie A.



Ovvio che il Genoa, di cui si è sempre dichiarato grande sostenitore, sia in cima alle sue preferenze ed il fatto che sia giunto nel capoluogo in compagnia del proprio procuratore qualche sospetto lo fa sorgere. Sulle sue tracce tuttavia ci sarebbero anche altri club italiani, come Inter e Napoli.



Con il Grifone Criscito ha giocato in tre diverse occasioni, tra il 2004 ed il 2011, debuttando in Serie B a 16 anni e mettendo assieme 165 presenze condite da 9 gol. Nel mezzo anche due esperienze, poco fortunate alla Juventus e le convocazioni in nazionale Under 21 prima e in quella maggiore poi.