Fiorentina e Torino non sono le uniche squadre in lizza per aggiudicarsi le prestazioni di Giovanni Simeone.



Stando a quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, riprendendo rumors provenienti dall'Inghilterra, anche il Tottenham si sarebbe fatto vivo con la dirigenza rossoblu per ricevere informazioni a riguardo del Cholito.

Gli Hotspurs avrebbero inoltre la volontà di portare a Londra anche un'altra pedina di Ivan Juric: Diego Laxalt, recentemente accostato con una certa insistenza all'Atalanta.



Insomma gli inglesi studiano un doppio colpo che priverebbe il Genoa di due importanti elementi ma che allo stesso tempo garantirebbe alle casse del Grifone una cospicua entrata, che darebbe agli uomini mercato di Enrico Preziosi una buona liquidità da investire negli eventuali sostituti dei due sudamericani.