Sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda la storia tra il Genoa ed Ezequiel Munoz.



Il 26enne difensore argentino, arrivato in rossoblù nell'estate 2015, è infatti seguito con particolare interesse dall'Olympiakos, che nei giorni scorsi ha formulato al club di Preziosi un'offerta ufficiale da un milione di euro. Cifra ritenuta eccessivamente bassa dai rossoblù che valutano El Chiqui non meno di 2,5 milioni. Le parti hanno comunque promesso di rincontrarsi a breve.



Nel frattempo, però, dalla Spagna rimbalza la voce di un interessamento anche del Leganes per il difensore centrale ex Palermo. Difficile, tuttavia, vista la non floridissima situazione economica del club castigliano, che gli iberici possano competere con i greci, che al momento rimangono la destinazione più probabile per Munoz.