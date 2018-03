La riconferma di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa in vista della prossima stagione non è ancora arrivata e non è così scontata come potrebbe apparire.



Ufficialmente la motivazione data dalla società rossoblù è che prima di procedere all'analisi dei vari contratti in scadenza (quello del tecnico terminerà il 30 giugno) si vuole avere la certezza della matematica permanenza in Serie A.



Secondo quanto riporta però questa mattina Tuttosport, dalle parti di Villa Rostan si starebbero in realtà già vagliando le posizioni di alcuni possibili sostituti del tecnico ravennate. In particolare Enrico Preziosi e i suoi collaboratori avrebbero messo nel mirino i profili di Davide Nicola, attualmente libero da incarichi dopo essersi licenziato dal Crotone prima di Natale, e di Rolando Maran, destinato a salutare il Chievo a fine campionato.