Il nuovo Genoa targato Davide Ballardini rischia di essere molto differente da quello che si è visto all'opera in questa stagione.In particolare il reparto di centrocampo vedrà molti addii e di conseguenza altrettanti nuovi arrivi. Una situazione dettata dal probabile cambio di modulo che il tecnico romagnolo vorrebbe adottare, con il passaggio dall'attuale 3-5-2 al per lui più tradizionale 4-3-1-2, ma anche dai tanti elementi di ruolo che hanno situazione contrattuali in bilico. Tra essi Luca Rigoni appare ormai certo di cambiare aria mentrecome da accordi, ritornerà al Milan dopo l'anno di prestito trascorso all'ombra della Lanterna., nonostante alcune proposte dall'estero, potrebbero anche restare a patto di accettare un sostanziale ridimensionamento dell'ingaggio.Dell'attuale batteria di mediani resterebbero quindi i soliai quali si aggiungerebbero i volti nuovi dei parametri zero, in arrivo rispettivamente da PSG e Venezia. Da qualche giorno, inoltre, la Primavera rossoblù sta testando le qualità di Nicolas Virano , giovane volante cresciuto nella cantera del Boca Juniors. Ma gli operatori di mercato rossoblù sono da tempo sulle tracce anche di altri possibili innesti per completare il reparto nevralgico del Grifone che verrà.