Da giorni interlocutore privilegiato del Milan, con il quale sta discutendo dei possibili cambi di maglia dei vari Perin, Bertolacci, Pellegri e Paletta, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ieri sera si è spostato sull'altra sponda del Naviglio per una cenare con Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter.



Come spiega Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nel corso dell'incontro si è parlato della situazione di diversi tesserati nerazzurri che farebbero molto comodo ad Ivan Juric. Il patron del Genoa ha infatti chiesto informazioni su tre esuberi dell'attuale rosa della Beneamata, l'esterno Jonathan Biabiany e i giovani attaccanti Gianluca Caprari e George Puscas, nell'ultima stagione entrambi in prestito rispettivamente al Pescara ed al Benevento.



Dal canto suo, Ausilio ha invece tentato un primo approccio per il baby fenomeno rossoblù Pietro Pellegri, molto seguito da Milan e Juventus, e per il difensore Armando Izzo.