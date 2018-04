Non solo Elias Cobbaut. Il Genoa, già sulle tracce del giovane terzino di proprietà del Mechelen, starebbe seguendo da vicino anche un altro giocatore del campionato belga.Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, gli uomini di mercato del grifone avrebbero infatti individuato inun possibile rinforzo per la prossima stagione.Classe 1993, di evidenti origini italiane ma di passaporto belga, Bruno è un centrocampista offensivo che all'occorrenza può giocare anche come esterno d'attacco. Attualmente è domiciliato in prestito alla Anderlecht ma il suo cartellino appartiene ai tedeschi del Red Bull Lipsia.