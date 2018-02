Chiusa da meno di 48 ore la sessione invernale del calciomercato, i club di Serie A hanno in realtà ancora una piccola occasione per rinforzarsi. Fino al 28 febbraio sarà infatti possibile tesserare tutti quei giocatori rimasti svincolati.



Un elenco piuttosto lungo nel quale figurano anche nomi dal passato importante. Su uno di questi, il francese ex Roma William Vainqueur, starebbe mostrando un certo interesse il Genoa, rimasto deluso dalla ricerca di un incontrista in grado di completare l'organico a disposizione di Davide Ballardini.



Il centrocampista 29enne di origini haitiane, che nella Capitale due stagioni fa disputò 16 gare con più ombre che luci, era approdato in estate all'Antalyaspor, in Turchia, dopo un prestito di un anno all'Olympique Marsiglia. Lo scarso utilizzo riservatogli dal tecnico della squadra ottomana ha però portato alla frattura con il suo club ed alla conseguente risoluzione del contratto.