Armando Izzo si sfoga.



Dopo aver segnato un gol, peraltro inutile ai fini del risultato finale, contro il suo Napoli mercoledì sera, il difensore partenopeo del Genoa è stato subissato di insulti sui social network da parte di tifosi campani che l'hanno accusato di aver tradito la sua terra di origine.



Una serie di accuse gravi e totalmente gratuite alle quali il numero 5 rossoblu si è sentito in dovere di rispondere personalmente con un post pubblicato oggi sul proprio profilo Facebook: "Sono giorni che continuano ad arrivarmi messaggi offensivi dalla gente della mia città - ha scritto Izzo - E questo perché ho fatto gol...semplicemente sono un professionista e faccio sempre il mio dovere. Non ho esultato e non ho gioito, ho raccolto la palla e alzato le mani al cielo per dedicarlo al mio papà. E lo rifarei altre mille volte. Sono deluso e amareggiato per tanta cattiveria gratuita. Complimenti al Napoli una grande squadra che gioca un grande calcio".



Un post dal retrogusto decisamente amaro che però ha ricevuto decine di messaggi di solidarietà da parte di altrettanti tifosi campani. Quelli veri.