Intervenuto, assieme ai compagni Andrea Bertolacci e Pietro Pellegri, ad un evento organizzato ieri sera al Genoa Museum, Armando Izzo ha parlato ai microfoni del Secolo XIX del suo recente di ritorno in campo dopo la lunga squalifica: "È stata un’emozione bellissima - ha raccontato ripensando alla gara di domenica scorsa a Cagliari - avevo lasciato il campo con un incubo, ma adesso è finito tutto e sono contento e poi è arrivata anche la vittoria".



Il successo in terra sarda sembra aver dato nuova linfa ad un Grifone reduce da un avvio di stagione da incubo: "Dobbiamo pensare a partita per partita - ha proseguito Izzo - Non siamo partiti bene, ma anche l’Atalanta l’anno scorso non era partita bene e alla fine è arrivata in Europa. Ora sarà importante rimanere sul pezzo con grande umiltà, credere in noi stessi e giocare senza paura ma con la giusta cattiveria interiore".



Dall'incubo squalifica al sogno di partecipare al Mondiale con la nazionale azzurra il passo è enorme. Eppure Izzo dimostra di crederci: "Ci penso e ci voglio andare. Per me rappresenterebbero tanto: è un sogno che avevo da bambino e vorrei coronarlo".



Prima però bisogna pensare al Genoa, atteso nell'arco di tre giorni dalle impegnative gare con Milan e Napoli: "Saranno sfide difficili ma anche le più belle da affrontare. Ci confrontiamo con squadre sulla carta più forti di noi ma ce la vogliamo giocare. Siamo una grande squadra possiamo fare male a tutti".