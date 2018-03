Tra i possibili uomini di mercato del Genoa in vista della prossima campagna trasferimenti figura anche Armando Izzo. Il difensore napoletano è stato negli scorsi mesi al centro di diverse trattative poi non concretizzatesi, sia con club italiani che stranieri.



E proprio a proposito di un suo eventuale trasferimento all'estero va ad inserirsi l'incontro avuto in questo fine settimana a Londra con Kia Joorabchian, famoso intermediario anglo-iraniano. Come racconta questa mattina il Secolo XIX, Izzo ed il suo agente, Paolo Palermo, avrebbero gettato le basi con Kia e i suoi collaboratori in previsione di eventuali interessi sul giocatore provenienti da società d'Oltralpe.