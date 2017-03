"Amo il Genoa, amo questa maglia": è un vero e proprio atto d'amore nei confronti del suo attuale club ciò che Armando Izzo ha scritto sulla propria pagina Instagram pochi minuti fa.



Nel giorno in cui ha preso il via il dibattimento sportivo che lo riguarda in prima persona, il difensore partenopeo non ha fatto alcun riferimento alla propria situazione processuale.



Nessun richiamo alla pesantissima richiesta a sei anni di squalifica avanzata dalla Procura Federale. Secondo l'organo di giustizia sportiva Izzo avrebbe partecipato, assieme ad alcuni compagni, alla combine di due gare ai tempi in cui militava in Serie B con l'Avellino nel maggio 2014.



Una proposta che se accolta in toto dai giudici ponerebbe di fatto fine alla carriera del giocatore entrato da qualche mese anche nel giro della Nazionale. In merito alla questione Izzo si è sempre dichiarato estraneo.