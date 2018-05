Sabato contro il Benevento, in quella sua terra campana, Armando Izzo potrebbe disputare la sua centesima gara ufficiale con la maglia del Genoa.



Il condizionale è d'obbligo, dal momento che il 26enne difensore partenopeo è fuori causa per infortunio dallo scorso 28 gennaio. Nelle ultime settimane però la sua condizione fisica è andata nettamente migliorando e anche se non è più rientrato nell'elenco dei convocati, al Vigorito potrebbe toccare nuovamente a lui occupare la parte destra del tridente arretrato rossoblù.



Se così fosse Izzo, arrivato in Liguria dall'Avellino nell'estate 2014, giocherebbe la sua 97esima gara in Serie A con il Genoa, che aggiunte alle tre presenze collezionate in Coppa Italia porterebbe alla cifra tonda.



Intanto lo stesso calciatore potrebbe essere uno dei pezzi più ricercati della rosa rossoblù in vista della sessione estiva del mercato. Per lui di recente si sono interessati alcuni club della Premier e della Bundesliga. Ma Izzo, che a Genova ha sempre detto di trovarsi molto bene, ha da sempre molti estimatori anche in Italia.