Oltre a Mattia Perin e Diego Laxalt, un altro dei pezzi pregiati del Genoa potrebbe finire sul mercato la prossima estate. Si tratta di Armando Izzo, già più volte cercato da vari club italiani ed esteri in passato.



Il 26enne difensore napoletano, pronto a tornare in campo dopo tre mesi e mezzo di stop a causa di un problema fisico, sembra essere finito nei radar di diverse società inglesi e tedesche che nelle prossime settimane proveranno a dare l'assalto al suo cartellino. Lo sostiene il Secolo XIX.



Su Izzo, però, già da tempo si stanno muovendo anche alcuni club di Serie A. In particolare nel recente passato si era vociferato di un interesse nei suoi confronti da parte di Inter e Lazio, anche se l'unica squadra a fare sul serio era stato lo scorso gennaio il Sassuolo. Il club neroverde aveva bussato invano alla porta di Preziosi, per nulla intenzionato a cedere uno dei suoi pilastri difensivi ad una diretta concorrente nella corsa alla salvezza.