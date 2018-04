Nonostante molte sirene di mercato, il difensore napoletano non sembra avere dubbi circa le sue intenzioni future: "Ho appena rinnovato il contratto, spero proprio di restare ancora qui".

Assente dai campi da tre mesi esatti,è pronto per tornare a giocare e a godersi questo finale di stagione ormai privo di assilli per il suo Genoa.Intervistato da Primocanale, il difensore rossoblù ha dato un'indicazione importante riguardo al suo possibile rientro in organico e sullo stato d'animo che si respira nello spogliatoio del Grifone: "Ora siamo più tranquilli e sereni. La salvezza è arrivata e ora ci godiamo questo finale di campionato. Anch'io finalmente sto un po' meglio,. Mi piacerebbe rientrare per salutare i tifosi e godermi queste ultime giornate".Izzo ha poi analizzato la stagione in corso, spezzando indirettamente una lancia a favore di Davide Ballardini, tecnico artefice della salvezza genoana dal futuro ancora il bilico: "Il mister ha fatto un grandissimo lavoro. Noi come gruppo siamo rimasti uniti anche nei momenti più difficili.".