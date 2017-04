Conferenza stampa con sorpresa quest'oggi a Pegli per Ivan Juric.



Il tecnico croato, tornato al Genoa dopo l'esonero di due mesi fa, si è infatti presentato davanti ai microfoni per la presentazione dell'incontro di domani contro la Lazio accompagnato da due dei giocatori più rappresentativi della sua rosa: capitan Nicolas Burdisso e Luca Rigoni: "I motivi di questa scelta sono tanti - ha detto Juric - il principale però è far capire anche all'esterno che questa squadra ha grande fiducia in me, al contrario di quello che si dice al di fuori dello spogliatoio. E poi non ritengo giusto che i giocatori non possano mai parlare, soprattutto in un momento delicato come questo. Forse non meritiamo il sostegno dei tifosi ma i ragazzi si prendono gli insulti e non hanno mai l'occasione per dare la loro versione".



Sulla gara di domani Juric non si sbilancia troppo: "La Lazio è una squadra in salute ma sono sicuro che noi faremo una grande partita. Sarà un Genoa tosto e combattivo. L'assenza di Izzo sarà importante ma chi lo sostituirà, uno tra Munoz e Biraschi, lo farà al meglio. Lamanna ha invece bisogno di ritrovarsi dal punto di vista mentale, il suo è un ruolo delicato nel quale la testa gioca un ruolo determinante. Fondamentale sarà il rientro di Veloso anche se non penso possa stare in campo per 90 minuti".



Dopo l'allenatore tocca a Rigoni prendere la parola: "In questi mesi abbiamo commesso molti errori - ha ammesso il centrocampista veneto - però ora è il momento di lasciarci tutto alle spalle e terminare quel percorso intrapreso fin da luglio con mister Juric".



Infine parla capitan Burdisso: "Il calcio è fatto anche di momenti negativi e noi adesso pensiamo solo a rialzarci anche se sappiamo che contro la Lazio non sarà semplice. L'averli già affrontati due volte in questa stagione, però, potrebbe essere un piccolo vantaggio".