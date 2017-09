Giornata insolita in casa Genoa.



Contravvenendo alle sue solite abitudini Ivan Juric per la prima volta in questa stagione sottoporrà i propri ragazzi ad un doppio turno di allenamento.



Dopo l'inusuale seduta di ieri in piscina, Perin e compagni torneranno oggi a calcare il manto del Signorini, trattenendosi a Pegli praticamente per tutto il giorno.



Del resto dopo aver ottenuto appena 2 punti nelle prime 6 giornate per il Grifone l'impegno di sabato sera a Marassi contro il Bologna suona già come partita decisiva. Lo stesso Juric è in bilico e nonostante le continue rassicurazioni arrivate dalla dirigenza un nuovo passo falso contro i felsinei potrebbe veramente costare molto caro al tecnico balcanico.