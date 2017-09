Il grave infortunio al ginocchio patito dieci giorni fa da Nicolas Spolli, che lo costringerà a restare lontano dai campi per buona parte della stagione, e la squalifica ancora in essere di Armando Izzo ha ridotto ai minimi termini il reparto arretrato del Genoa.



Attualmente sono infatti appena quattro (Biraschi, Gentiletti, Rossettini e Zukanovic) i difensori arruolabili a disposizione di Ivan Juric, davvero troppo pochi per un tecnico abituato a giocare con la difesa a tre. Per sua fortuna il rientro di Izzo è ormai imminente, dal momento che il 25enne napoletano tornerà disponibile tra due settimane per la trasferta di Cagliari, subito dopo la sosta per le nazionali.



Dopo sei mesi di stop forzato, tuttavia, il ritmo-partita dell'ex avellinese non potrà certo essere subito al top, ecco perchè in casa Genoa si sta valutando attentamente di integrare con un nuovo elemento la lista dei 25 giocatori utilizzabili fino a gennaio presentata alla Lega Calcio un mese fa.



Più che un intervento sul mercato degli svincolati, i rossoblù starebbero pensando all'inserimento nell'elenco di un ragazzo che dal giorno del raduno, ad inizio luglio, si allena regolarmente con la prima squadra pur non facendone formalmente parte. Seguendo la falsa riga tracciata di recente dalla Lazio con Mauricio, il Genoa potrebbe chiedere alle Lega di reintegrare Loick Landre, difensore francese di 25 anni acquistato lo scorso gennaio dal Lens e girato in prestito per sei mesi al Pisa in Serie B, dove per la verità ha trovato davvero poco spazio.



Nei giorni scorsi lo stesso Juric ha espresso parole di elogio per il giocatore transalpino, lodandone l'impegno in allenamento. Chissà che la soluzione ai problemi di organico del Grifone non possa essere già in casa.