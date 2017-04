La trasferta di Udine sarà decisiva per il futuro sportivo di Andrea Mandorlini.

Una sconfitta, la quarta consecutiva, contro la sua ex squadra costerebbe infatti la panchina al tecnico di Ravenna approdato in Riviera appena un mese e mezzo fa.



La corsa per un'eventuale sostituzione sembra essersi ormai ristretta a due soli nomi: quello di Ivan Juric e quello di Christian Stellini. In ogni caso si tratterebbe di una soluzione interna, in quanto entrambi sono già a libro paga del club di Villa Rostan.

Il croato, esonerato a metà febbraio dopo il 5-0 subito a Pescara, è ancora sotto contratto fino a fine giugno; l'ex difensore del Como è invece l'attuale allenatore della Primavera rossoblu.

E proprio quest'ultimo sembrerebbe il favorito a prendere in mano le redini della prima squadra in caso di cacciata di Mandorlini.



Nei giorni scorsi Juric ha provato a riallacciare i contatti con il mondo genoano, lasciato in malo modo dopo la disfatta dell'Adriatico. Il pirata di Spalato è ricomparso in Liguria dopo settimane di esilio volontario in Inghilterra. Ma proprio questo suo sondaggio gli avrebbe consigliato di rifiutare un'eventuale chiamata di Preziosi. Juric ritiene infatti che non ci siano le condizioni per riprendere il suo percorso in maniera serena. Anche perchè le intenzioni della società sono chiaramente quelle di trovare un traghettatore fino al termine della stagione per poi indirizzarsi verso altri profili.



Viceversa Stellini non avrebbe alcun problema nel ritornare a guidare le giovanili dopo aver fatto una breve ma formativa esperienza in Serie A.