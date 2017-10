Incassata la fiducia da parte della dirigenza del Genoa, Ivan Juric deve adesso fare i conti con l'insoddisfazione della piazza.



La decisione dei vertici di Villa Rostan di mantenere il tecnico croato al proprio posto, almeno fino al derby di sabato prossimo, non è stata digerita per nulla dalla gran parte della tifoseria rossoblù. Per i sostenitori del Grifone l'unico modo per uscire dalla crisi di risultati che sta attanagliando il Genoa, penultimo in classifica con appena 6 punti raccolti in 11 gare, è quello di sostituire Juric, ritenuto assieme al presidente Enrico Preziosi, il principale responsabile di questa situazione.



All'ex centrocampista viene imputato di avere idee poche chiare e una pessima gestione dello spogliatoio, come testimoniano le vicende Rigoni, Centurion e Rodriguez, solo per citare i casi più recenti di dissidi tra tecnico e giocatori.



Da qui l'appello, più o meno civile a seconda dei casi, che molti tifosi rivolgono in queste ore alla società soprattutto attraverso i social network.



Tra i nomi dei possibili sostituti del tecnico di Spalato, il più invocato dal popolo rossoblù è sicuramente quello di Davide Ballardini, già due volte in passato capace di prendere il Genoa in corsa e trasportarlo verso la salvezza. Inoltre al tecnico romagnolo viene riconosciuto il merito di non aver mai perso un derby sulla panchina del Grifone, collezionando due vittorie ed un pareggio nelle tre sfide disputate contro i cugini blucerchiati.



Nella settimana che conduce alla stracittadina, non potendo contare su una squadra in grado di infondere fiducia, il tifoso si appiglia proprio a tutto. Anche alle statistiche ed alla scaramanzia.