L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha commentato a Premium Sport la sconfitta sul campo della Spal: "Mi viene difficile da spiegare certi errori, fino al gol loro c’era stata una sola squadra in campo. Abbiamo sbagliato 4-5 occasioni importanti e alla loro prima occasione abbiamo preso gol. Ci sono cose da migliorare e non vorrei lamentarmi, ma anche oggi è arrivato un gol dopo non aver subito tiri. Oggi devo ancora metabolizzare la sconfitta odierna, poi da domani penseremo al derby contro la Sampdoria. La squadra ha giocato bene, purtroppo è un momento così e dobbiamo andare avanti. Derby ultima spiaggia per me? E’ un momento difficile per la squadra e non mi preoccupo di questo".