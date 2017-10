Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Genoa sta riflettendo in queste ore sulla posizione dell'allenatore Ivan Juric, che contro la Spal ha incassato la settima sconfitta in campionato e attualmente occupa il penultimo posto in classifica. Massimo Oddo e Davide Ballardini sono i primi nomi sulla lista di Preziosi per un'eventuale cambio, che può arrivare anche prima del derby di sabato prossimo. Il tecnico croato, già esonerato nella passata stagione dopo un girone d'andata esaltante e rientrato al posto di Mandorlini per il finale di stagione, aveva rischiato di essere sollevato dall'incarico già alla vigilia del match poi vinto sul campo del Cagliari e al quale ha fatto seguito il pareggio a San Siro contro il Milan.



Un timido segnale di risveglio prontamente smentito dal pesante ko contro la Spal, che oggi rappresenta una diretta concorrente per la salvezza e che alimenta la pressione in vista della stracittadina con la Sampdoria che arriva prima della sosta per le nazionali. Quest'ultimo potrebbe essere un assist per Juric, chiamato dunque a giocarsi il tutto per tutto nella sfida più importante della stagione, ma la risposta a questa domanda arriverà solamente dopo il vertice previsto per domani alla presenza del presidente Preziosi.