Dopo averlo pubblicamente scaricato due settimane fa, nel corso della conferenza stampa post Chievo,prova a spendere qualche parola di conforto nei confronti di, oggetto misterioso della rosa genoana: "Ora va un po' meglio - ha detto il tecnico al Secolo XIX - ma. Ha talento, ci poteva dare molto di più. Ha perso otto chili ma quando vieni da un periodo di inattività così lungo poi fai fatica a rientrare. Servirà per il prossimo anno".Il fantasista marocchino è arrivato al Genoa nel corso dell'ultimo mercato invernale. Prelevato in prestito per 18 mesi dal Benfica, Taarabt era reduce da quasi due anni di totale inattività. In Portogallo l'ex milanista non ha mai trovato spazio finendo per essere relegato nella formazione B, dove pertanto ha comunque faticato a ritagliarsi un posto fisso.Approdatocol chiaro intento di rilanciare una carriera destinata all'oblio, il talento di Fez dopo alcune buone prestazioni coronate con il doppio assist sul campo della Fiorentina che garantirono un prezioso pareggio in rimonta ai rossoblu,La sua ultima apparizione in campo risale infatti allo scorso 18 marzo in campo del Milan. Poi. per lui, solo tribuna e le critiche di Juric.