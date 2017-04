Poche ore dopo essere stato richiamato da Enrico Preziosi a prendere in mano la guida del Genoa, Ivan Juric ha diretto questo pomeriggio a Pegli il primo allenamento della sua seconda vita in rossoblu. Al suo fianco ovviamente tutti i membri del suo staff a cominciare dal vice Alberto Corradi. La seduta atletica si è svolta senza indicazioni particolari. A parte l'infortunato Perin e l'azzurro Cataldi, chiamato dal ct Ventura a Coverciano per due giorni di stage con la nazionale sperimentare, Juric ha infatti a disposizione l'intera rosa. Sabato pomeriggio contro la Lazio tuttavia mancheranno certamente gli squalificati Pinilla e Cofie. Da valutare infine il possibile stop disciplinare anche per Izzo, la cui eventuale squalifica per la vicenda calcioscommesse verrà resa nota tra domani e mercoledì.