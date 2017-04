Ivan Juric, tecnico del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio: "Ho visto i ragazzi molto concentrati. Sappiamo di trovare una squadra in salute con grandi risorse ma sono convinto che faremo una grande partita. Domani ci sarà un Genoa tosto, cattivo e combattivo. Vedo la squadra concentrata e che vuole far bene. Quello che voglio trasmettere è che questa squadra, al di là di voci, ha grande fiducia in me sia a livello umano che di gioco. Siamo pronti a dare battaglia in queste sette partite. La Lazio ha quei tre lì davanti che sono tanta roba. Se non sono il miglior tridente ci manca poco. Abbiamo lavorato su come fermarli. Il Genoa rischia? Io voglio sette finali, sette battaglie. Dobbiamo avere una mentalità positiva e tutti insieme. Mi auguro che il pubblico ci dia una grossa mano. Quello che conta è la salvezza del Genoa e poi a fine anno ognuno farà le valutazioni".



SU SIMEONE JR - "Saranno utili tutti. Penso che Giovanni come gioco abbia bisogno della squadra che attacca. E' fortissimo in area di rigore e tu devi creare quelle situazioni in cui lui è molto bravo. Siamo consapevoli che il sostegno non ce lo meritiamo però chiedo ai tifosi che ci diano una mano questa settimana. Altra cosa che non mi è piaciuta è che questi giocatori non hanno il diritto di parlare. Non mi piace che prendano solo insulti e che non possano dire le cose che stanno a cuore. Ho passato un gennaio brutto. Io sono convinto che questi ragazzi, e me lo hanno dimostrato in questa settimana, hanno tanta volontà. Sono convinto che faranno le partite giuste. Il ritorno di Veloso? Miguel ha tempi di gioco. E' un giocatore con doti e limiti come tutti ma capisce il gioco del calcio. Per come giochiamo noi è fondamentale e sono contento ci sia. Non so se giocherà novanta minutI".



SU IZZO - "Mi spiace molto per Izzo anche se è importante che sia caduta l'accusa di combine. E' una perdita enorme, ma chi scenderà in campo domani farà bene".​