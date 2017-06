Doppio colpo in vista per il Genoa.



Donato Di Campli e la Juventus, rispettivamente agente e società detentrice dei cartellini di Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, due dei giovani più promettenti del intero panorama calcistico nazionale, avrebbero infatti dato il proprio benestare alla richiesta di prestito avanzata dal Grifone per entrambi.



Seguiti da moltissimi club di Serie A, impressionati soprattutto dal rendimento incredibile avuto da entrambi prima in B con l'Ascoli, dove hanno disputato un'ottima stagione, poi nel Mondiale Under 20 appena conclusosi in Corea del Sud, i due giovani attaccanti sono da tempo finiti nel mirino della società rossoblù che a più riprese ha mostrato il proprio interesse nei loro confronti.



Su Favilli, di proprietà del Livorno ma sul quale la Juve che l'aveva venduto dopo averlo cresciuto vanta una sorta di diritto di ricompra, il Genoa aveva anche tentato l'acquisto diretto un paio di mesi fa. La risposta del presidente labronico Aldo Spinelli all'amico e successore Enrico Preziosi fu però talmente esosa che da Villa Rostan preferirono rinunciare.



Adesso però Favilli, classica punta centrale molto fisica, in rossoblu potrebbe arrivare ugualmente, seppur a titolo temporaneo. E ad accompagnarlo, con la stessa formula, potrebbe esserci anche il gemello d'attacco Orsolini, fresco capocannoniere dell'ultima Coppa del Mondo juniores.



Con la Juventus resta poi sempre aperto anche il discorso per Simone Ganz, anche se l'eventuale arrivo di Favilli potrebbe escludere quello del figlio d'arte.