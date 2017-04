Da mesi è uno dei prospetti più seguiti dal Genoa. L'interesse della società di Villa Rostan per Felipe Avenatti, centravanti uruguaiano della Ternana, risale alla scorsa estate e non sembra ancora essersi sopito. Anzi, in vista del prossimo mercato estivo i rossoblu potrebbero affondare il colpo per portare in Liguria il giovane attaccante sudamericano, autore di 29 reti (di cui 11 solo quest'anno) in quattro campionati con la maglia rossoverde. Soprattutto se, come pare probabile, a giugno sia Pinilla che Simeone, per ragioni diverse, dovessero salutare Pegli.



A smontare un po' gli entusiasmi degli uomini-mercato rossoblu ci pensa però l'attuale allenatore del bomber uruguaiano, l'ex tecnico del Genoa Fabio Liverani: "Avenatti è un buon prospetto - ha detto ai microfoni di Radio Incontro Olympia - giovane ed interessante, tuttavia non lo ritengo ancora pronto per la serie A".



Liverani, nella sua veste di doppio ex, si è poi sbilanciato sulla gara di sabato prossimo che vedrà protagoniste a Marassi Genoa e Lazio: "Nonostante l’evidente superiorità biancoceleste, la partita è insidiosa. Conosco l’ambiente rossoblu, è tornato Juric, cercheranno insieme al pubblico genoano di ricompattarsi, ma la Lazio se gioca da Lazio otterrà l’intera posta in palio”