Alla disperata ricerca di un centrocampista per la prossima stagione, il Genoa avrebbe individuato in Svizzera un possibile rinforzo per il mercato estivo.



Il nome sul taccuino di Omar Milanetto e degli altri dirigenti rossoblu è quello di Leonardo Bertone, mediano 23enne in forza allo Young Boys.



Cresciuto nel vivaio del club di Berna, con il quale ha disputato anche 23 gare nelle coppe europee segnando una rete, Bertone è classico interno di centrocampo che ama giocare davanti alla difesa ma che spesso e volentieri si fa notare anche in zona gol, sfruttando un destro molto potente.



Insomma il regista che sembra mancare a questo Genoa, che a giugno dovrà salutare molti componenti dell'attuale reparto centrale. Cataldi e Ntcham, terminati i periodi di prestito, torneranno rispettivamente alla Lazio ed al Manchester City mentre Cofie, in scadenza di contratto tra tre mesi, non ha ancora rinnovato. Tutto ancora da scrivere è poi anche il futuro di Miguel Veloso, desideroso di rimanere a Genova ma ansioso di capire quali saranno le sue condizioni fisiche dopo il doppio infortunio che ne ha condizionato il campionato in corso. Ecco perché quello del mediano rossocrociato potrebbe essere il nome giusto per il nuovo Genoa.



Lo Young Boys valuta Bertone, di recente monitorato anche dal CT elvetico Petkovic per una prossima convocazione nella nazionale maggiore, due milioni di euro. Cifra assolutamente alla portata del Grifone che tuttavia starebbe cercando di abbassarla leggermente.